Unwetter - Mehr als 40 Feuerwehreinsätze in Vorarlberg

Bregenz (APA) - Der prognostizierte Föhnsturm ist in der Nacht auf Dienstag mit Windspitzen von bis zu 120 km/h über Vorarlberg hinweggezogen. Die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) verzeichnete bis 8.30 Uhr 42 Einsätze, anschließend beruhigte sich das Wetter. Für die Feuerwehrleute galt es vor allem, von Bäumen verlegte Straßen wieder frei zu räumen. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der RFL auf APA-Anfrage erstreckte sich der Föhnsturm über das ganze Land, die notwendigen Einsätze verteilten sich auf alle Vorarlberger Regionen. Die umgestürzten Bäume verursachten lokal auch Stromausfälle, etwa im hinteren Bregenzerwald. Dort musste laut ÖTC die Bregenzerwaldstraße (L200) zwischen Schoppernau und Schröcken in beide Richtungen gesperrt werden. Mit einer Freigabe war Dienstagmittag zu rechnen.

Ebenfalls nicht befahrbar war am Dienstagvormittag aufgrund von Sturmschäden an der Oberleitung die Arlbergbahnstrecke zwischen Bludenz und Landeck. Seitens der ÖBB wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Am frühen Vormittag ließ die Windgeschwindigkeit deutlich nach. Im Arlberggebiet wurden bis 9.00 Uhr noch Windspitzen von über 50 km/h registriert, auch am Bodensee - in Bregenz oder am Rohrspitz - erreichten die Böen Tempi von mehr als 40 Stundenkilometer.