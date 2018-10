Intensiv und hohe Songwriter-Kunst: Dylans „More Blood, More Tracks“

Wien (APA) - In nur sechs Tagen hat Bob Dylan Ende 1974 eines seiner stärksten Werke aufgenommen: „Blood On The Tracks“, veröffentlicht am 20. Jänner 1975 und seit Jahren regelmäßig in den Listen der besten Alben aller Zeiten zu finden. Die Entstehung des Meilensteins in Sachen Songschreiber-Kunst dokumentiert die Deluxe Edition von „More Blood, More Tracks“ über sechs Discs.

Unter dem gleichen Namen bietet als kostengünstigere Alternative eine CD bzw. Doppel-Vinyl-LP eine alternative Version von „Blood On The Tracks“, bestehend aus bisher nie gehörten Outtakes. Am Freitag (2.11.) erscheinen diese Produkte als 14. Ausgabe im Rahmen der „Bootleg Series“. Man bekommt nicht nur intensive, großartige Lieder zu hören, es wird auch mit einigen Mythen aufgeräumt.

Dylan hatte 1974 mit The Band eine kommerziell überaus erfolgreiche Comeback-Tournee absolviert. Den Streifzug durch große Arenen mit einem donnernden Rock-Sound bezeichnete der Künstler allerdings als „emotionslosen Trip“. Im Sommer des Jahres trennte sich Dylan von seiner Frau Sarah und zog auf eine Farm nördlich von Minneapolis. Deshalb wird „Blood On The Tracks“ gerne als „Trennungsalbum“ bezeichnet. Allerdings haben die sehr emotionalen und direkten Texte auch einen ganz anderen Grund.

Der Musiker besuchte für zwei Monate fünf Tage in der Woche einen Kurs bei dem Maler Norman Raeben. Dylan lernte Techniken, die er in seine eigene Kunst einbrachte: Gestern, Heute und Morgen finden etwa zeitgleich im Song statt, Perspektiven verschieben sich, Zeiten lassen sich dehnen, der Blickwinkel wechselt zwischen Personen. „Er pflegte zu sagen, dass nichts ohne Dunkelheit und Licht existiert“, erinnerte sich eine Studentin gegenüber dem britischen Musikmagazin „Mojo“ an Raeben. Beeinflusst davon schrieb Dylan emotionale Klassiker wie „Simple Twist Of Fate“, „You‘re A Big Girl Now“ oder „Tangled Up In Blue“.

Als Dylan die Aufnahmen für „Blood On The Tracks“ anging, hatte er ein klares Konzept. Das hört man bereits bei den ersten Takes von „If You See Her, Say Hello“ vom 16. September 1974 in den A&R Studios in New York. „More Blood, More Tracks“ widerlegt die Dylan-Folklore, dass die Songs ursprünglich mit Band eingespielt wurden, und erst danach zunehmend solo. Nein, die ersten Aufnahmen fanden komplett solo statt, erst im Laufe des Tages versuchte sich Dylan mit Begleitmusikern an den Stücken. Diese hatten allerdings Probleme, „den Sound in Dylans Kopf einzufangen“, wie Jeff Slate in seinen Anmerkungen zur Deluxe Ausgabe schreibt.

Die Band wurde entlassen, nur Bassist Tony Brown blieb - mit ihm nahm Dylan in den folgenden drei Tagen sämtliche Songs für „Blood On The Tracks“ auf. Testpressungen wurden angefertigt. Aus noch immer nicht ganz klaren Gründen entschloss sich Dylan im Dezember plötzlich dazu, an einem Tag im Dezember in Minneapolis fünf Songs mit Musikern neu aufzunehmen. Vielleicht waren ihm diese Lieder doch zu roh. Fünf Stücke aus den New Yorker Sessions blieben auf dem Album. Die anderen fünf tauchten immer wieder auf Bootlegs auf.

Die streng limitierte Deluxe Ausgabe von „More Blood, More Tracks“ enthält (neben einem Buch mit vielen Fotos und Einblicken in ein Notizbuch von Dylan sowie einem weiteren Buch mit ausführlichen Liner Notes) sämtliche Takes aus New York. Es ist faszinierend, die Unterschiede und die Entwicklung zu hören. Von Minneapolis existieren seltsamerweise keine Outtakes. Doch auch die bekannten fünf Stücke hören sich hier etwas anders an: Dylan ließ das Tempo beim Abmischen leicht steigern, eine gängige Praxis damals. Die Produzenten der Deluxe Ausgabe entschieden sich, die Tracks erstmals geschwindigkeitsmäßig „unverfälscht“ zu präsentieren.

