Pressestimmen zur Rückzugsankündigung Merkels 4

Berlin (APA/dpa/AFP) - „La Voix du Nord“ (Lille)

„(...) Dort wie anderswo verursachen die großen Debatten dieser Zeit (Europa, Einwanderung, Globalisierung, nationale Identität) Risse, die sich durch diese alten Parteien ziehen. Dort wie anderswo zerfallen die traditionellen Wählerschaften (katholisch bei der CDU, Arbeiter bei der SPD) mit dem Zerfall des großen sozialen und kulturellen Gefüges, das die Nachkriegszeit geprägt hat. Dieses Deutschland des sozialen Gleichgewichts und des politischen Konsenses verändert sich.“

„Nowoje Wremja“ (Kiew):

„In Deutschland wird der erste Akt des Politdramas ‚Der Sturz von Angela Merkel‘ gespielt. Nach der vernichtenden Niederlage ihrer Partei bei der Wahl zum Landesparlament in Hessen erklärte sie, dass sie auf dem Parteitag im Dezember nicht wieder für den CDU-Vorsitz antreten wird, den sie 16 Jahre lang gehabt hat. Dabei möchte Merkel Regierungschefin von Deutschland bleiben, doch wird das äußerst schwierig für sie werden. Denn ohne den Posten als Parteichefin wird sie eine lahme Ente sein, lahm an beiden Füßen und ohne Flügel. Wahrscheinlich wird sie nicht lange an der Spitze der Bundesrepublik bleiben. Wahrscheinlich endet die Ära Merkel bereits im nächsten Jahr.“

„Duma“ (Sofia):

„Das, was als (Merkels) Erbe in Europa bleibt, wird noch lange Zeit schwelen und Staaten und Völker ersticken. Weil gerade Merkel zu den führenden Politikern gehört, die das drastische neoliberale Modell zur Ausbeutung der Schwächeren durchsetzte - mit der Politik der enger geschnallten Gürtel und des brain drain (...). Diese Schlinge führte am Ende Länder wie Griechenland zum Abgrund des Bankrotts. (...)

Merkel, die den Spitznamen ‚Mutti‘ erhielt, war diese (Politikerin), die mit der Migrationswelle die Büchse der Pandora öffnete. Mit ihrem kurzsichtigen Auftreten - das aber vielleicht mit Kreisen jenseits des Atlantiks gut geplant und koordiniert war - entzündeten sie und die Brüsseler ‚Elite‘ die Unzufriedenheit, mit der sie die Grundlage ihrer eigenen Verneinung schafften. Heute sind in ganz Europa Parteien und Bewegung außerhalb des (politischen) Systems in Aufschwung, die gegen den Status quo sind. Das Ergebnis wird bei den Europawahlen im kommenden Jahr erwartet.“

„Gazeta Wyborcza“ (Warschau):

„Die Dämmerung ihrer (Angela Merkels) politischen Karriere ist für Polen eine schlechte Nachricht. In Deutschland hat in der jüngsten Geschichte noch kein Polen so wohlgesonnener Politiker regiert. Merkel versteht unsere Geschichte und hat sogar daran teilgenommen. (...) Merkel versteht das Streben Polens gen Westen und die Ängste vor dem Osten. Sie hat unsere europäischen Aspirationen unterstützt und dabei geholfen, den Spalt zwischen dem neuen und alten Europa zu schließen. (...)

Auf antideutsche Rhetorik der ersten und aktuellen PiS-Regierung ging sie in der Überzeugung nicht ein, dass man Volk und Regierungspartei nicht gleichstellen dürfe und dass Regierungen irgendwann enden würden. (...) Wird ihre Nachfolgerin oder ihr Nachfolger genauso sensibel auf polnische Angelegenheiten eingehen? Es ist zu bezweifeln. (...)

Polen sollte die Zeit nutzen, die Angela Merkel geblieben ist, um schnell die Beziehungen zu dem westlichen Nachbarn zu verbessern und den Streit um Rechtsstaatlichkeit mit der EU beizulegen. (...)

Der Rückzug der Kanzlerin ist auch eine schlechte Nachricht für Europa. Merkel hatte Autorität, sie verstand die EU und war entschlossen, diese zu verteidigen. Ihre Nachfolgerin/ihr Nachfolger wird die EU erst lernen müssen.“