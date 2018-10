Unwetter - Lienz 2: Bezirk über Iselsberg wieder erreichbar

Lienz (APA) - Nachdem der Bezirk Lienz nach Sturm und Starkregen am Straßenweg vorerst nicht erreichbar gewesen ist, konnte die Verbindung über den Iselsberg am Dienstagvormittag wieder hergestellt werden. Dies teilte Bezirkshauptfrau Olga Reisner der APA mit. Derzeit sei ein Hubschrauber für Erkundungsflüge im Einsatz auch die Schäden am Straßennetz wurden überprüft.

Am Dienstagvormittag waren noch mehrere Gemeinden im Bezirk ohne Stromversorgung. Der Grund für den Stromausfall dürften Bäume sein, die durch den Sturm umknickten und auf Stromleitungen fielen, sagte Reisner. Die Lage entspanne sich jedenfalls zunehmend. Am Vormittag kam zwar wieder leichter Regen auf, es gebe jedoch keine kritischen Bereich mehr, so die Bezirkshauptfrau.