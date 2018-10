Babis deutet Abrücken von bisheriger Atompolitik an

Prag (APA) - Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis hat ein Abrücken von der bisherigen Atompolitik angedeutet. Tschechien wolle weiterhin den Anteil des Atomstroms an der Energieproduktion erhöhen, doch sollte man alle Alternativen in Betracht ziehen, sagte er am Dienstag. Statt eines Reaktorneubaus sprach er sich für eine längere Lebensdauer des AKW Dukovany aus.

Eine Verlängerung der Lebensdauer der vier Reaktorblöcke in Dukovany würde 20 Mrd. Kronen (773,72 Mio. Euro) kosten, während ein Neubau zehn Mal teurer wäre. Das Kraftwerk muss nach jetzigem Stand im Jahr 2035 vom Netz gehen.

Es sei die Frage, wie sich Europa in der Atomfrage weiter entwickeln werde, verwies Babis auf Verspätungen beim Bau neuer Atomreaktoren in der Slowakei und Finnland verwies. Der Anteil von Atom an der Energieproduktion liegt in Tschechien bei 38 Prozent. Der zu 70 Prozent staatliche Tschechische Energiekonzern (CEZ) betreibt außer Dukovany noch das südböhmische Atomkraftwerk Temelin. CEZ wehrt sich gegen den Bau neuer Blöcke ohne staatliche Unterstützung. Seit Jahren wird in Tschechien über AKW-Neubauten diskutiert, doch ist die Finanzierungsfrage ungelöst.