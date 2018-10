Boxen: Kasache Konakbajew darf für AIBA-Präsidentenamt kandidieren

Lausanne (APA) - Das oberste Sportgericht in Lausanne hat mit einer am Dienstag veröffentlichten Entscheidung den Weg zu einer Kandidatur des Kasachen Serik Konakbajew für das Präsidentenamt des Box-Weltverbandes (AIBA) geebnet. Der CAS gab der Berufung des Vorsitzenden des Asien-Verbandes statt, nachdem ihn das AIBA-Wahlkomitee nicht in die Bewerberliste aufgenommen hatte.

Konakbajew ist damit bei der Wahl im Rahmen des AIBA-Kongresses am 2./3. November in Moskau der einzige Gegenkandidat des interimistischen Verbandschefs, des umstrittenen Usbeken Gafur Rachimow.