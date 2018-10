Unwetter - Brennerbahnstrecke in Tirol unterbrochen

Innsbruck/Matrei am Brenner/Bludenz (APA) - Aufgrund von Unwetterschäden ist die Brennerbahnstrecke am Dienstag zwischen Innsbruck und Matrei nicht befahrbar gewesen. Mehrere umgestürzte Bäume beschädigten die Oberleitung beider Gleise auf einer Länge von rund 800 Metern, teilten die ÖBB in einer Aussendung mit. Die Reparaturarbeiten dürften bis in die Abendstunden dauern. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Starke Sturmböen würden die Arbeiten erschweren, hieß es seitens der ÖBB. Zwischen Matrei und dem Brenner verkehren die Züge planmäßig. Die ebenfalls wegen Sturmschäden zwischen Landeck und Bludenz unterbrochene Arlbergbahnstrecke soll ab 10.30 Uhr wieder geöffnet werden.

~ WEB http://www.oebb.at/ ~ APA142 2018-10-30/10:21