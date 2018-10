Brand in Wohnung in Horn: Zwei Frauen erlitten Rauchgasvergiftung

Horn (APA) - Bei einem Brand am Montagabend in einer Wohnung in Horn haben zwei Frauen Rauchgasvergiftungen erlitten. Das Mehrparteienhaus wurde evakuiert. Zwei Polizisten brachten eine 89-Jährige vom dritten Stock durch das stark verrauchte Stiegenhaus ins Freie. Die Pensionistin wurde laut Exekutive in das Landesklinikum Horn gebracht. Eine Kerze im Wohnzimmer dürfte das Feuer ausgelöst haben.

Eine weitere Bewohnerin zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde ärztlich behandelt. Das Wohnzimmer der 89-Jährigen wurde erheblich beschädigt. Die Höhe des Schadens war vorerst unbekannt.

Die Einsatzkräfte waren am Montag gegen 18.15 Uhr über den Brand im dritten Stock verständigt worden. Die 89-jährige Bewohnerin war auf den Gang geflüchtet und schrie um Hilfe, weil sie das Haus nicht selbst verlassen konnte. Zwei Beamte drangen durch den verrauchten Stiegenaufgang zur Frau vor und trugen sie hinaus. Bei den Löscharbeiten standen 53 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Horn, Mödring, Breiteneich und Mühlfeld im Einsatz, berichtete die Polizei am Dienstag in einer Aussendung.