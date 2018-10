Grazer Trafiküberfall nach mehr als drei Jahren geklärt

Graz (APA) - Steirische Ermittler haben einen mehr als drei Jahre zurückliegenden Raub auf eine Trafik in Graz geklärt: Ein mittlerweile 32-jähriger Grazer wurde ausgeforscht und gestand bei seiner Festnahme am Montag den Überfall vom 12. August 2015. Als Motiv gab er Spielsucht an. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mit.

Der vorerst unbekannte Mann war im Sommer vor drei Jahren am helllichten Tag mit einem Messer bewaffnet in die Trafik im Grazer Bezirk Eggenberg gegangen. Er herrschte die Angestellte an und wollte Geld. Als sie ihm nur ein paar Scheine gab, bediente er sich selbst an der Kassenlade. Bevor er flüchtete, forderte er die schreiende und wimmernde Frau auf, leise zu sein. Hinweise führten die Ermittler auf die Spur zum Täter. Er wurde an seiner Wohnadresse festgenommen.