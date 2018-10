Oscar-nominierter Schauspieler Dev Patel gibt sein Regiedebüt

Hollywood (APA/dpa) - Der britische Schauspieler Dev Patel (28, „Lion“) geht hinter die Kamera. Mit dem geplanten Thriller „Monkey Man“ will Patel sein Regiedebüt geben, wie die US-Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Variety“ am Montag berichteten. Der „Slumdog Millionaire“-Star, der mit seiner Rolle in dem Indien-Drama „Lion“ 2017 für einen Oscar nominiert war, ist auch Co-Autor, Produzent und Hauptdarsteller.

Patel wird in dem Rachethriller einen Ex-Häftling spielen, der in der indischen Metropole Mumbai mit kriminellen Konzerngeschäften und Profitgier konfrontiert wird. Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr 2019 beginnen. Patel stand zuletzt für den Terror-Thriller „Hotel Mumbai“ und das Drama „The Personal History of David Copperfield“ vor der Kamera.