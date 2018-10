Erzeugerpreise im September um 3,3 Prozent gestiegen

Wien (APA) - Die Erzeugerpreise sind im September 2018 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,3 Prozent gestiegen, teilte die Statistik Austria am Dienstag mit. Im August hatte der Preisanstieg noch 3,5 Prozent betragen. Deutlich verteuert haben sich Energie mit einem durchschnittlichen Plus von 8,8 Prozent sowie Vorleistungsgüter (plus 2,8 Prozent).

Die Preise für Investitionsgüter waren im September 2018 um 1,2 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Der Index für Konsumgüter sank um 0,2 Prozent.

Im dritten Quartal stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vorquartal um durchschnittlich 1,0 Prozent, im Vergleich zum dritten Quartal 2017 um 3,4 Prozent.

Im Vergleich zum Vormonat August 2018 stieg der Erzeugerpreisindex im September 2018 im Durchschnitt um 0,3 Prozent. Stärkere Steigerungen registrierten die Preise in den Bereichen „Energieversorgung“ (+0,7 Prozent) sowie „Herstellung von chemischen Erzeugnissen“ (+0,5 Prozent), Rückgänge gab es in den Bereichen „Metallerzeugung und -bearbeitung“ sowie „Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen“ je 0,4 Prozent).