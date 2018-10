Frankfurt am Main (APA) - Die Zinssätze am Euro-Geldmarkt lauteten am Dienstagvormittag wie folgt:

~ --- 1 Monat 3 Monate 1 Jahr Euro -0,440 – -0,340 -0,380– -0,280 -0,220 – -0,120 US-Dollar 2,235 – 2,485 2,465 – 2,715 2,995 – 3,245 Pfund 0,730 – 0,930 0,930 – 1,130 1,120 – 1,320 Sfr -0,845 – -0,695 -0,815 – -0,665 -0,655 – -0,505 Yen -0,300 – -0,150 -0,290 – -0,140 -0,205 – 0,005 ~