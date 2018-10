Geldüberweisungen von Auslandsserben bedeutend angestiegen

Belgrad (APA) - Die Geldüberweisungen von Auslandsserben nach Serbien sind seit dem Jahresbeginn bedeutend angestiegen. Wie die Tageszeitung „Vecernje novosti“ am Dienstag berichtete, haben sie in den ersten acht Monaten den Wert von 2,1 Mrd. Euro erreicht und lagen somit um 22 Prozent höher als in der vorjährigen Vergleichsperiode.

Sollte sich der Trend fortsetzen, dürften die Geldüberweisungen bis Jahresende einen Rekordwert erreichen, so die Tageszeitung, die sich dabei auf Amtsangaben beruft. Die meisten Überweisungen kommen derzeit von Serben in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Frankreich.

Die Geldüberweisungen von Auslandsserben machen dem Blatt zufolge rund sieben Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) des Landes aus. Ihr Anstieg dürfte laut dem Blatt auch eine Folge der großen Zahl von jungen Auslandsserben sein.