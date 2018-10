Pressestimmen zur Rückzugsankündigung Merkels 5

Berlin (APA) - „Vecer“ (Maribor):

„Noch mehr (als Deutschland, Anm.) wird der Abgang der Kanzlerin (Angela Merkel, Anm.), soll es nächstes Jahr oder 2021 passieren, die Europäische Union aufrütteln. Deutschland war die ganze Zeit der Motor des vereinigten Europas, auch wenn die Griechen wegen brutalen Sparmaßnahmen, aufgezwungen von Deutschland und Frankreich, Merkel mit Hitlerbart abgebildet haben. Trotz allem war die ‚Mutti‘, wie die Deutschen sie nannten, als sie noch beliebt war, eine Stimme von Vernunft und Toleranz in Europa. Eine solche Stimme wird mit ihrem Abgang fehlen. (...) Europa, geplagt vom Brexit im kommenden März, braucht starke, gemäßigte und weise Politiker. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich noch nicht etabliert, viele Länder von Polen über Ungarn bis hin zu Italien werden von (zwar legitim gewählten) Extremisten geführt, die Stimme der Vernunft ist immer weniger zu hören. Europa wird deshalb Angela Merkel und ihresgleichen vermissen.“

„Delo“ (Ljubljana):

„Mit der Sonntagswahl in Hessen musste auch die christdemokratische Kanzlerin die Verantwortung für Entscheidungen in der Flüchtlingskrise übernehmen. Allein verantwortlich ist sie nicht. Wenn es um Streitigkeiten auf Bundesebene geht, müssten wohl auch andere zurücktreten. Die Tochter des ostdeutschen Pfarrers wurde auch dafür politisch bestraft, weil sie mit ausdrücklichem Mitgefühl für die Einwanderermassen die goldene Regel der Realpolitik niedergetrampelt hat - nämlich, dass eine übermäßiger Ausschlag in eine Richtung unvermeidlich zum Bumerangeffekt führt. Das hat Deutschland in Form der nationalistischen AfD bekommen.“