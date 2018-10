Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis moderat im Plus

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Dienstagvormittag moderat im Plus gezeigt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 76,91 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Montag notierte der Brent-Future zuletzt bei 76,81 Dollar.

Wie bereits zum Wochenstart blieb der Handel am Dienstag impulsarm, hieß es von Marktteilnehmern. Im Vorfeld des Inkrafttretens der US-Sanktionen gegen den Iran herrscht Zurückhaltung, schreiben die Analysten der Commerzbank. Weiterhin sei unklar, wie stark die iranischen Ölexporte am Ende fallen werden. Aktuell sei der Markt diesbezüglich aber „erstaunlich entspannt“, kommentieren die Experten.

Die Anleger behalten zudem den Handelsstreit zwischen den USA und China im Auge. Zuletzt hat US-Präsident Donald Trump China mit weiteren Strafzöllen gedroht. Er hoffe bei seinem bevorstehende Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping auf einen „großartigen Deal“, sagte Trump dem Sender Fox. „Und ich habe 267 Mrd. Dollar, die warten, wenn wir keinen Deal machen können“, fügte Trump hinzu.

Darüber hinaus wird bereits auf die am Abend anstehenden US-Öllagerdaten des American Petroleum Institute (API) gewartet. Am Markt wird damit gerechnet, dass die US-Vorräte die sechste Woche in Folge gestiegen sind.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Montag auf 76,07 Dollar pro Barrel gestiegen. Am Freitag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 75,71 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich mit etwas tieferer Tendenz. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.224,10 Dollar (nach 1.230,00 Dollar am Montag) gehandelt.