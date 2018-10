Leitbörsen in Fernost schließen mehrheitlich im Plus

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Dienstag mehrheitlich im Plus geschlossen. Der Nikkei-225 Index in Tokio gewann um 307,49 Zähler oder 1,45 Prozent auf 21.457,29 Punkte, nachdem er in der Vorwoche knapp sechs Prozent eingebüßt und die vierte Woche in Folge nachgegeben hatte. Der Shanghai Composite gewann 25,95 Punkte oder 1,02 Prozent auf 2.568,05 Punkte.

Der Hang Seng Index in Hongkong fiel hingegen um 226,51 Zähler (minus 0,91 Prozent) auf 24.585,53 Einheiten. Die Märkte in Indien und Australien zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 33.891,13 Zählern mit minus 176,27 Punkten oder 0,52 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney gewann 74,1 Zähler oder 1,27 Prozent auf 5.887,90 Einheiten.

Optimistische Worte des US-Präsidenten über eine erwartete Einigung im Zollstreit mit China etwas unterstützt. Hinzu kam die Hoffnung, dass China mit Hilfe eines schwächeren Yuan selbst im Fall weiterer Handelsdispute mit den USA wettbewerbsfähig bleiben könnte. In Japan trugen positive Unternehmensnachrichten zur Erholungsbewegung bei.

Nach heftigen Verlusten in der vergangenen Woche, die sich abgeschwächt auch am Montag fortgesetzt hatten, seien die Anleger nach den Aussagen von US-Präsident Donald Trump nun wieder etwas mutiger, sagte ein Börsianer. Dieser hatte gesagt, er sei zuversichtlich, dass ein „großartiger Deal“ im Handelskonflikt mit China erreicht werden könne.

In Sydney standen die Aktien von Banken auf den Kauflisten der Anleger weit oben. Commonwealth Banking verteuerten sich um 2,3 Prozent. Westpac Banking legten 2,1 Prozent und ANZ Banking kletterten 1,8 Prozent nach oben.

In Hongkong rasselten die Finanzwerte hingegen überwiegend tief ins Minus. Bank of China knickten um fast sieben Prozent ein. Hang Seng Bank kamen um 4,1 Prozent zurück. China Life Insurance verbilligten sich um 1,9 Prozent.

In Japan trugen positive Unternehmensnachrichten zur Erholungsbewegung bei. Die Papiere des Baumaschinenherstellers Komatsu zogen nach Vorlage starker Zahlen deutliche 6,2 Prozent hoch. Die Titel des Elektronik- und Maschinenbauunternehmens Fanuc kletterten nach Ergebnispräsentation 3,4 Prozent in die Höhe. Nach Börsenschluss kamen noch erfreuliche Nachrichten von Sony und Honda. Beide Konzerne hatte ihre Gewinnprognosen nach oben revidiert.