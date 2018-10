Brauerei-KV stockt: Gewerkschaft warnt vor möglicher Bierknappheit

Unwetter in Tirol

Föhnsturm fegt über Tirol hinweg: Straßen und Zugstrecken gesperrt

Windspitzen von 133 km/h am Patscherkofel und 109 km/h in Bichlbach wurden in der Nacht auf Dienstag in Tirol gemessen. Der Sturm richtete im ganzen Land Sch ...