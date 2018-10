Zehn Kilo Cannabisharz in Reisebus am Brenner sichergestellt

Steinach am Brenner (APA) - Die Tiroler Polizei hat in Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) in einem Reisebus rund zehn Kilogramm Cannabisharz sichergestellt. Im Zuge einer Schwerpunktkontrolle auf der Brennerautobahn (A13) entdeckten Diensthunde einen Koffer, in dem 100 Stück Cannabisharz-Platten waren, teilte die Exekutive am Dienstag mit. Die gefundenen Drogen haben eine Schwarzmarktwert von rund 100.000 Euro.

Zu der routinemäßigen Kontrolle des Busses war es bereits Mitte Oktober gekommen. Aufgrund mehrerer Zeugenaussagen habe sich schließlich der Verdacht erhärtet, dass der Koffer mit dem Suchtgift einem 46-jährigen, italienischen Fahrgast gehört. Dieser stritt jedoch jeglichen Zusammenhang mit dem Koffer ab. Als die Beamten seine Identität überprüfen wollten, wies sich der Italiener mit einer gefälschten italienischen Identitätskarte aus. Er wurde schließlich festgenommen.

Inzwischen wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft über den 46-Jährigen verhängt. Er zeige sich jedoch bis dato weiterhin nicht geständig, teilte die Polizei mit. Eine chemisch-toxikologische Untersuchung ergab, dass das sichergestellte Cannabis von „sehr guter Qualität“ sei, hieß es.