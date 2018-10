Wiener Rentenmarkt im Frühhandel wenig bewegt

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt ist am Dienstag weitgehend auf der Stelle getreten. Die Kurse der heimischen Benchmark-Anleihen notierten gegen Mittag am selben Niveau wie am Vortag. Der deutsche Euro-Bund-Future wiederum zeigte sich knapp behauptet.

Die europäischen Aktienmärkten zeigten sich ebenfalls nur wenig bewegt. Weiterhin bleibt die Stimmung an den Börsen verhalten. Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten lieferten keine Unterstützung.

Der seit Monaten andauernde Abwärtstrend bei der Wirtschaftsstimmung ging im Oktober weiter. Laut jüngsten Daten der EU-Kommission sackte der Wirtschaftsklimaindex in der EU um 0,8 auf 110,4 Punkte ab. Die Eurozone erwischte es noch stärker - sie fiel um 1,1 auf nunmehr 109,8 Punkte. Am Nachmittag könnte noch das Barometer des Forschungsinstituts Conference Board zum US-Verbrauchervertrauen einen Impuls für den Handel liefern.

Heute um 11.20 Uhr notierte der marktbestimmende Dezember-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 160,24 um 22 Ticks unter dem letzten Settlement von 160,46. Das bisherige Tageshoch lag bei 160,36, das Tagestief bei 159,96. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 40 Basispunkte. Der Handel verläuft bei gutem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 289.413 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,41 (zuletzt: 1,41) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,60 (0,60) Prozent, die fünfjährige mit -0,07 (-0,07) Prozent und die zweijährige lag bei -0,58 (-0,57) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 38 (zuletzt: 39) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 28 (28) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 21 (21) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 16 (16) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 102,10 102,58 1,41 38 101,98 Bund 28/01 10 0,75 101,35 101,43 0,60 28 101,08 Bund 23/03 5 0,00 100,31 100,51 -0,07 21 100,33 Bund 20/01 2 3,90 107,66 107,76 -0,58 16 107,73 ~