Prozess gegen Ex-Pfleger - 100 Patientenmorde gestanden

Oldenburg (APA/AFP) - Der wegen 100-fachen Mordes an Patienten angeklagte frühere Krankenpfleger hat die Taten zum Auftakt seines Prozesses vor dem Landgericht Oldenburg gestanden. Auf die Frage des Gerichts, ob die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zuträfen, antwortete Högel am Dienstag mit „Ja“. „Das was zugegeben worden ist, so ist es auch“, fügte der 41-Jährige hinzu.