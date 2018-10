Wiener Börse (Mittag) - ATX zu Mittag weiter im Plus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.092,42 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 19,06 Punkten bzw. 0,62 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,30 Prozent, FTSE/London +0,16 Prozent und CAC-40/Paris -0,39 Prozent.

Die Leitbörsen Europas zeigten sich indessen verhalten. Im Fokus der Anleger bleibt der Handelsstreit zwischen den USA und China. Im Vorfeld eines geplanten Gipfeltreffens hat US-Präsident Donald Trump China mit weiteren Strafzöllen gedroht. Er hoffe auf einen „großartigen Deal“ mit Chinas Präsident Xi Jinping, sagte Trump dem Sender Fox. „Und ich habe 267 Mrd. Dollar, die warten, wenn wir keinen Deal machen können“, fügte Trump hinzu.

Datenseitig standen Wachstumsdaten auf der Agenda. In der Eurozone hat sich das Wirtschaftswachstum deutlich abgeschwächt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs im dritten Quartal um 0,2 Prozent zum Vorquartal und damit schwächer als erwartet. Im Vorquartal war die Wirtschaft noch um 0,4 Prozent gewachsen.

Im weiteren Handelsverlauf stehen noch Inflationszahlen aus Deutschland sowie der Index für das US-Verbrauchervertrauen des Conference Board auf der Agenda.

Während in Europa die Berichtssaison schon im vollen Gange ist, blieb es in Wien heute noch sehr ruhig. Am Mittwoch werden dann Zahlen von AT&S, AG und OMV erwartet. OMV zogen im Vorfeld um 1,42 Prozent auf 47,06 Euro an und AT&S gewannen 2,47 Prozent auf 19,90 Euro.

Auch AMAG stiegen um klare 6,07 Prozent auf 36,70 Euro und rangierten damit an der Spitze der Kurstafel. Die Papiere konnten sich damit wieder leicht erholen, nachdem sie zuvor sieben Verlusttag in Folge verbucht hatten. Seit Anfang Oktober musste die Aktie bereits rund 25 Prozent ihres Wert einbüßen.

Unterstützung für den ATX kam indessen von den Kursgewinnen in Bankwerten. Raiffeisen legten 1,70 Prozent auf 23,96 Euro zu und Erste Group erhöhten sich um 0,63 Prozent auf 35,26 Euro.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 9.30 Uhr bei 3.102,54 Punkten, das Tagestief lag zum Handelsstart bei 3.071,02 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,55 Prozent höher bei 1.559,81 Punkten. Im prime market zeigten sich 18 Titel mit höheren Kursen, 17 mit tieferen und zwei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.104.357 (Vortag: 1.743.757) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 31,67 (47,58) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Verbund mit 153.885 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 5,58 Mio. Euro entspricht.

