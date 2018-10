Waggons auf Bahnhof in Niederösterreich mit Löschpulver besprüht

Ober-Grafendorf (APA) - Unbekannte haben am Wochenende auf dem Bahnhof in Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten-Land) vier Waggons beschädigt, zwei davon wurden mit Löschpulver besprüht. Dafür wurden vier Feuerlöscher aus einem Waggon entnommen, berichtete die Polizei am Dienstag. Es entstand Schaden in vierstelliger Eurohöhe. Hinweise, auch vertraulich, werden an die PI Ober-Grafendorf (Tel. 059133-3160) erbeten.