Start-Up will mit digitalem Kochbuch Fachkräftemangel entschärfen

Innsbruck (APA) - Der Tiroler Haubenkoch Andreas Lechner hat mit dem digitalen Kochbuch „Rezeptfabrik“ eine Plattform gegründet, die gleichbleibende Qualität auch bei Mitarbeiterwechsel oder einem Ungleichgewicht von gelernten und ungelernten Mitarbeitern gewährleisten soll. Mit durchschnittlich zwischen ein- bis dreiminütigen Erklärvideos soll hochwertiges Kochen in der Gastronomie für jedermann möglich werden.

Derzeit kann man rund 400 Rezepte und 100 Gerichte aus der Feder von Lechner nachkochen. „Wenn man ein Top-Ergebnis haben will, muss man in den Videos beispielsweise zeigen wie man röstet oder schneidet“, war sich Lechner bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Innsbruck sicher. „Ich bin nicht mehr in der Küche, dennoch steigt das Niveau“, schob Lechner nach, der sich in Zukunft voll und ganz auf sein Start-Up konzentrieren möchte.

Ebenjenes Start-Up sieht Lechner dabei nicht nur als Bindeglied zwischen Küchen-Könnern und weniger qualifiziertem Personal, sondern auch als interkultureller Brückenbauer und Beseitiger von in den heimischen Küchen vorherrschenden Sprachbarrieren. Lechner hat die deutschen Videos selbst eingesprochen, untertitelt wird aber unter anderem ungarisch. Spanische Untertitel sind bereits in Vorbereitung, eine kroatische Seite könnte bei Bedarf innerhalb von zwei Wochen gelauncht werden.

Rein als vielsprachiges Rezeptbuch mit kompakten Erklär-Clips will Lechner sein Start-Up aber dennoch nicht sehen. „Für 120 Euro monatlich bekommt man die Standard-Variante und kann auf meine Rezepte zugreifen“, merkte er in diesem Kontext an. „Aber die Betriebe können auch eigene Rezepte einpflegen“, meinte Lechner. Mit diesem dann preislich variierenden „individuellen Angebot“ seien für die User bis zu 30 Zugänge möglich, man könne Rezepte in der Küche zuweisen oder To-Do-Listen erstellen, so der Haubenkoch aus dem Tiroler Unterland. Auch eine Rezeptberechnung „aus der Zutat heraus“ ist laut Lechner möglich.

(S E R V I C E - https://www.rezeptfabrik.at/)