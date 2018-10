Merkel will Investitionen in Afrika noch stärker fördern

Berlin (APA/dpa) - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel will die Förderung privater Investitionen in Afrika weiter verstärken. Bei einer Wirtschaftskonferenz in Berlin versprach sie am Dienstag zusätzliche Mittel, um deutsche Unternehmen gegen politische Risiken und mangelnde Zahlungsmoral abzusichern.

Zudem sollen über die Gründung eines Fonds gezielt Investitionen kleiner und mittlerer europäischer und afrikanischer Unternehmen mit Beteiligungen und Darlehen unterstützt werden. Zum Maßnahmenpaket Merkels zählen auch weitere Abkommen zur Vermeidung einer doppelten Besteuerung von Unternehmen.

„Wir wollen hier heute gemeinsam ein deutliches Signal setzen, nämlich dass uns an einer guten und gewinnbringenden Nachbarschaft zwischen Afrika und Europa gelegen ist“, sagte die Kanzlerin vor Unternehmern und afrikanischen Staatschefs.

Sie hatte schon während der deutschen G-20-Präsidentschaft im vergangenen Jahr eine Initiative für stärkere Investitionen in Afrika gestartet. Dazu gehören sogenannte Reformpartnerschaften, bei denen Hilfsmittel nur bei Erfüllung bestimmter Reformversprechen gezahlt werden. Dafür hat die Regierung in Berlin bisher 365 Millionen Euro bereitgestellt. Wie viele neue Mittel nun hinzu kommen, sagte Merkel zunächst nicht.

Der Vorsitzende des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, Stefan Liebing, begrüßte das Maßnahmenpaket Merkels. Es sei „beinahe eine historische Ankündigung“, sagte er. „Wir haben jetzt die Basis, dass wir loslegen können.“

Für 2018 erwarte die deutsche Wirtschaft Investitionsentscheidungen von einer Milliarde Euro für Afrika. Wenn man daraus zwei oder drei Milliarden machen wolle, müsse vor allem der Mittelstand gefördert werden, betonte Liebing.