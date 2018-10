Unwetter - Lage entlang der Drau in Slowenien beherrschbar

Ljubljana (APA) - In Slowenien sind die befürchteten Überschwemmungen entlang der Drau vorerst ausgeblieben. Am Dienstagvormittag blieben die Durchflussmengen unter den kritischen Werten. Im Laufe des Tages soll der Durchfluss bei 1.400 Kubikmeter pro Sekunde bleiben, teilte die Umweltagentur ARSO mit. Das macht die Lage laut dem Katastrophenschutz beherrschbar, berichteten slowenische Medien.

„Die Prognosen haben sich zum Glück nicht verwirklicht“, zeigte sich Vize-Bürgermeister der Gemeinde Dravograd, Anton Preksavec, laut Nachrichtenagentur STA erleichtert. In der an Kärnten angrenzenden Gemeinde ertönte gegen 4.30 Uhr der Zivilschutzalarm, als der Durchfluss den kritischen Wert von 1.350 Kubikmeter pro Sekunde erreichte. Für Bevölkerung, insbesondere für die rund 50 am meisten gefährdeten Einwohner, war das die erste Warnung, eine Evakuierung war aber nicht notwendig gewesen.

Während des Tages ist der Durchfluss gesunken, weshalb der Katastrophenschutz damit rechnet, die Lage mit den bereits getroffenen Schutzvorkehrungen unter Kontrolle halten zu können. Die Drau hat an einigen Stellen zwar den Ufer übertreten, jedoch bisher keinen größeren Schaden verursacht, berichteten Medien.

„Die Lage ist unter Kontrolle. Der Zivilschutz hat mit Hilfe der Feuerwehr rechtzeitig reagiert“, sagte der slowenische Premier Marjan Sarec, der sich die Situation in Dravograd an Ort und Stelle angeschaut hat. Im Vergleich zu dem verheerenden Hochwasser im Jahr 2012 sei die Situation diesmal besser. „Vor sechs Jahren hat sich die österreichische Seite nach meinen Informationen zu spät für die Öffnung der Schleuse entschieden, weshalb der Durchfluss in einer zu kurzen Zeit zu groß gewesen war. Heuer ist das wesentlich besser, die Koordination läuft besser“, sagte Sarec laut STA.

Auch flussabwärts in Maribor gab es Alarm während der Nacht. In der Umgebung des Staudamms in Melje ertönten die Sirenen gegen 2.45 Uhr. Größere Überschwemmungen blieben aus, obwohl die Drau auch in unteren Flusslauf mancherorts den Ufer übertreten hat. Entwarnung gab es noch nicht, die Alarmstufe wurde mittlerweile von der höchsten roten auf orange gesenkt.

Ähnlich wie in Kärnten verursachten heftige Niederschläge und der Föhnsturm auch im Norden und Westen Sloweniens in der Nacht auf Dienstag große Probleme. Am schwersten betroffen sind die Gemeinden Mojstrana und Trzic in der Region Gorenjska (Oberkrain), wo der Schaden Berichten zufolge enorm sei. In Trzic sind zwei Dörfer abgeschnitten, die Erstversorgung wurde mit einem Militärhubschrauber geleistet.