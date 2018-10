EHL: Immobilientransaktionen stark zurückgegangen

Wien (APA) - Das Transaktionsvolumen von Immobilieninvestments ist in Österreich zwischen Juli und September stark zurückgegangen. Nachdem in den beiden Vorquartalen jeweils mehr als 1 Mrd. Euro umgesetzt wurden, waren es im dritten Quartal nur noch 550 Mio. Euro, teilte der Immobilien-Dienstleister EHL am Dienstag mit.

In den ersten drei Quartalen 2018 wurden bisher insgesamt rund 2,8 Mrd. Euro umgesetzt. Das Marktvolumen lag damit um mehr als eine Milliarde unter dem Niveau des Vergleichszeitraums des Vorjahres, in dem ein Rekordwert von 3,9 Mrd. Euro erzielt worden sei, so EHL.

Als Grund gibt EHL an, dass es immer weniger passende Investmentmöglichkeiten gebe. Zudem fehlten die Megatransaktionen des Vorjahres wie DC Tower, The Icon Vienna oder Austria Campus. Darüber hinaus hätten sich die Verhandlungen bei mehreren bereits weit fortgeschrittenen Deals verzögert, diese Abschlüsse erwartet EHL nun für das vierte Quartal.

Auffällig hoch sei im dritten Quartal der hohe Anteil der institutionellen Wohninvestments gewesen. Dies sei eine direkte Folge des geringen Angebots in den traditionell stärksten Assetklassen Büro und Retail, wodurch andere Segmente in den Fokus der Investoren rückten, so EHL.