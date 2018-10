Hunderte kurdische Kämpfer gegen IS-Miliz in Ostsyrien entsandt

Beirut (APA/AFP) - Die Rebellengruppe Syrische Demokratische Kräfte (SDF) hat laut Aktivisten hunderte weitere Kämpfer gegen die Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) im Osten Syriens entsandt, nachdem diese ihnen dort eine schwere Niederlage zugefügt hatte.

Hunderte Kämpfer der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG), der Frauenverteidigungseinheiten und der kurdischen Spezialkräfte seien bei der Ortschaft Hajin am Euphrat eingetroffen, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag.

Dort seien bereits tausende SDF-Kämpfer präsent, erklärte die oppositionsnahe Organisation in Großbritannien, die ihre Informationen von Aktivisten vor Ort erhält. Für Medien sind sie meist kaum zu überprüfen. Der SDF-Sprecher Mustafa Bali sagte, kampferprobte Einheiten seien als Verstärkung an die Front bei Hajin geschickt worden und würden sich am Kampf gegen die IS-Miliz beteiligen. Er konnte aber keine Zahlen nennen.

Die SDF-Miliz hatte am 10. September eine Offensive gegen die Jihadisten in Hajin gestartet. Nachdem die Kämpfer des kurdisch-arabischen Bündnisses mit US-Luftunterstützung langsam vorgerückt waren, waren sie vergangene Woche auf heftigen Widerstand gestoßen, während ein Sandsturm US-Luftangriffe erschwerte. Nach schweren Verlusten mussten sie sich am Sonntag auf ihre Ausgangsposition zurückziehen.

Laut der Beobachtungsstelle verloren die SDF bei der IS-Gegenoffensive mindestens 72 Kämpfer. Insgesamt wurden demnach bei der siebenwöchigen Offensive mehr als 300 SDF-Kämpfer und rund 500 Jihadisten getötet. Die SDF sind ein von den USA unterstütztes kurdisch-arabisches Bündnis, dessen Rückgrat die YPG-Miliz stellt. Die an der Grenze zum Irak gelegene Ortschaft Hajin ist eine der letzten IS-Bastionen in Syrien.