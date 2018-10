Unwetter - Viele Kärntner Ortschaften noch immer abgeschnitten

Klagenfurt (APA) - Eine Reihe von Dörfern in Kärnten ist am Dienstagnachmittag noch immer von der Außenwelt abgeschnitten gewesen. Wie ein Rundruf der APA in den betroffenen Gebieten ergab, waren die Straßen ins Lesachtal (Bezirk Hermagor) und ins Obere Mölltal (Bezirk Spittal an der Drau) wegen Murenabgängen nach wie vor unpassierbar. In Lavamünd gaben sich die Verantwortlichen „vorsichtig optimistisch“.

Neben dem Lesachtal hatte es im Bezirk Hermagor auch die Ortschaft Rattendorf schwer getroffen, sagte Bezirkshauptmann Heinz Pansi: „Vier Kilometer oberhalb der Ortschaft ist ein Damm gebrochen, das Wasser ist in die Siedlung gelangt. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das weitere Wasser zurückbehalten, aber auch, dass die anderen Dämme dichtbleiben.“ Der Wasserstand der Gail halte sich seit etwa zwölf Stunden konstant, was auch Gefahren berge, so Pansi: „Dadurch, dass das Wasser so hoch steht, weicht der Uferbereich auf.“ Weiterhin gesperrt bleibt die Straße über den Plöckenpass, auch die Gailtal Straße (B111) war am Nachmittag noch an mehreren Stellen blockiert.

Laut dem Spittaler Bezirkshauptmann Klaus Brandner wusste man am Dienstag noch nicht, wie lange die Ortschaften im Mölltal noch abgeschnitten bleiben würden: „Derzeit sind Sachverständige mit dem Hubschrauber unterwegs. Sie schauen, wo es für die Aufräumarbeiten noch zu gefährlich ist, weil zum Beispiel eine Mure nachkommen könnte. Die Frage ist vor allem aber: Wann hört es zu regnen auf?“ Neben dem Regen hatte man im Mölltal aber vor allem mit dem Föhnsturm zu kämpfen: „Teilweise wurde der Wald hektarweise niedergeworfen“, so Brandner.

Im Drautal hatte die Bahn nach wie vor den Betrieb eingestellt, Gleisanlagen wurden überflutet. Auch Schienenersatzverkehr konnte es am Dienstagnachmittag noch keinen geben: Die Drautal Straße (B100) war für den Durchzugsverkehr gesperrt, auch Brücken waren teilweise noch nicht befahrbar. Das Schlimmste verhindert haben aber Feuerwehrleute, Bundesheersoldaten, Gemeindemitarbeiter und Privatleute in Möllbrücke, wo die Möll in die Drau mündet. „Hier wurde ein Damm errichtet, der verhindert hat, dass die Möll aus dem Flussbett steigt. Trotz eines hundertjährlichen Hochwassers hat es keine Schäden an Gebäuden gegeben“, sagte Brandner.

Für die hochgefährdete Gemeinde Lavamünd (Bezirk Wolfsberg), wo die Drau am tiefsten Punkt Kärntens das Bundesland verlässt, konnten die Verantwortlichen zwar noch keine Entwarnung geben: „Wir müssen weiterhin die Regenmengen, die wir jetzt noch aus dem Gailtal erwarten, abführen“, sagte der zuständige Landesrat Daniel Fellner (SPÖ), der sich aber trotzdem „vorsichtig optimistisch“ zeigte. Von großflächigen Überflutungen war die Gemeinde in der Nacht verschont geblieben.

Auf Hochtouren waren auch die rund 200 Monteure des Kärntner Landesenergieversorgers Kelag im Einsatz. „In Früh waren noch etwa 10.000 Haushalte ohne Strom, diese Zahl lag zu Mittag bei 5.500“ sagte Kelag-Sprecher Josef Stocker. Man habe die Zahl fast halbiert, obwohl im Laufe des Tages auch neue Störungen hinzugekommen waren. Die Schwierigkeit liege nun vor allem darin, dass man Orte mit beschädigten Leitungen vorerst noch gar nicht erreichen konnte - so wie etwas das Lesachtal.