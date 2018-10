Western-Union-Chef Ersek „WU Manager des Jahres“

Wien (APA) - Die Wirtschaftsuni Wien (WU) macht heuer den Western-Union-Chef und WU-Absolventen Hikmet Ersek zum „WU Manager des Jahres“. Die Ehrung findet am 6. November in Wien statt, teilte die WU am Dienstag mit.

Ersek sei der einzige Österreicher, der an der Spitze eines US-amerikanischen „Fortune 500“-Unternehmens stehe, hieß es zur Begründung. Ersek ist seit 2010 CEO von Western Union, dem Weltmarktführer im globalen Geld- und Zahlungsverkehr.

Der in Istanbul als Sohn einer österreichischen Mutter und eines türkischen Vaters aufgewachsene Ersek lebt heute in den USA und ist österreichischer Honorarkonsul in Colorado, Wyoming und New Mexico.