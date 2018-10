Wiener Börse (Nachmittag) - ATX bleibt klar im Plus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.087,45 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 14,09 Punkten bzw. 0,46 Prozent.

Europas Leitbörsen konnten die gestrige Erholungsbewegung indessen nicht fortgesetzt werden, die meisten Indizes zeigten sich nach einem freundlichen Frühhandel zuletzt wieder im Minus. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,41 Prozent, FTSE/London -0,54 Prozent und CAC-40/Paris -0,47 Prozent

Neben schwachen Wachstumsdaten aus der Eurozone bleibt der Handelsstreit zwischen den USA und China ein Thema am Markt. Zuletzt hat US-Präsident Donald Trump im Vorfeld eines geplanten Gipfeltreffens mit Chinas Präsident Xi Jinping mit weiteren Strafzöllen gegen China gedroht.

Während in Europa die Berichtssaison schon im vollen Gange ist, blieb es in Wien heute noch sehr ruhig. Am Mittwoch werden AT&S, AG und OMV ihre Zwischenbilanzen vorlegen. Die Papiere der OMV zogen im Vorfeld um 1,77 Prozent auf 47,22 Euro an. Analysten rechnen für das dritte Quartal des Öl- und Gaskonzerns sowohl beim Umsatz als auch operativ mit klaren Ergebnisverbesserungen.

Auch AT&S gewannen 1,75 Prozent auf 19,76 Euro. AMAG stiegen um klare 4,05 Prozent auf 36,00 Euro und rangierten damit an der Spitze der Kurstafel. Die Papiere konnten sich damit wieder leicht erholen, nachdem sie zuvor sieben Verlusttag in Folge verbucht hatten. Seit Anfang Oktober musste die Aktie bereits rund 25 Prozent ihres Wert einbüßen.

Gesucht waren im ATX unter anderem Bankwerte. Raiffeisen legten 1,53 Prozent auf 23,92 Euro zu und Erste Group erhöhten sich um 0,74 Prozent auf 35,30 Euro. Bei der BAWAG fiel das plus mit 0,27 Prozent auf 37,24 Euro moderater aus.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 13.35 Uhr bei 3.107,20 Punkten, das Tagestief lag zum Handelsstart bei 3.071,02 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,46 Prozent bei 1.558,35 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 21 Titel mit höheren Kursen, 13 mit tieferen und drei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.840.240 (Vortag: 2.450.713) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 53,334 (68,55) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Verbund mit 255.232 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 9,23 Mio. Euro entspricht.

