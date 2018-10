Neue Gemeindeprüfung 2 - Grüne Kritik an kleineren Gemeinderäten

Linz (APA) - Die Grünen haben am Dienstag heftige Kritik an der geplanten Verkleinerung der Gemeinderäte in Oberösterreich geübt. Diese sei „Demokratieabbau durch die Hintertür“, so Klubobmann Gottfried Hirz, denn sie bedeute „eine Schwächung oder gar Eliminierung der Opposition“ und damit der Kontrollarbeit.

„Wäre dies bei der letzten Gemeinderatswahl bereits in Kraft gewesen, wäre die Opposition in fünf Gemeinden gar nicht mehr im Gemeindevorstand vertreten“, rechnete Hirz vor. Die Grünen würden demnach in fünf Gemeinden den Sitz im Gemeindevorstand und in 13 Orten Gemeinderatsmandate verlieren. Positiv sieht er allerdings einige Punkte in der Novelle der Gemeindeprüfung, die „längst überfällig“ gewesen sei.

