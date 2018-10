Serbien will rund 50 Mio. Euro im Kosovo investieren

Belgrad/Prishtina (Pristina) (APA) - Die serbische Regierung will in den nächsten 18 Monaten rund 50 Mio. Euro in verschiedene Projekte im Kosovo investieren. Wie nach einem heutigen Treffen der serbischen Regierung mit Vertretern der Belgrad-treuen kosovarischen Serbischen Liste mitgeteilt wurde, sollen die Finanzmittel in verschiedene Infrastrukturprojekte in neun kosovarischen Gemeinden mit serbischer Bevölkerungsmehrheit gehen.

Unter anderem ist der Bau von zwei Krankenhäusern in Nord-Mitrovica und Gracanica geplant, erklärte Präsident Aleksandar Vucic nach dem Treffen. Wie der Sender Free Europe feststellte, wurde das Treffen mit den Serbenvertretern zum ersten Mal nicht in dem Regierungsgebäude, sondern im Palast Serbien in Neu-Belgrad organisiert, wo in der Regel Treffen von internationalem Charakter abgehalten werden.

Die Serbische Liste ist seit 2017 Mitglied der kosovarischen Regierungskoalition. Ihre Minister nehmen an der Regierungsarbeit in Pristina allerdings seit März nicht mehr teil, um gegen die Vertreibung des serbischen Regierungsbüros für den Kosovo, Marko Djuric, zu protestieren.

Laut früheren Aussagen von Vucic summieren sich die serbischen Ausgaben für den Kosovo auf 520 bis 530 Millionen Euro jährlich. Worum es konkret geht, wurde von der serbischen Regierung nie präzisiert. Bei den am Dienstag angekündigten Investitionen soll es sich um zusätzliche Finanzmittel handeln.