Deutsche Inflationsrate auf höchstem Stand seit zehn Jahren

Wiesbaden (APA/AFP) - Die steigenden Kosten für Benzin, Diesel und Heizöl haben in Deutschland die Inflationsrate im Oktober auf den höchsten Stand seit zehn Jahren getrieben. Die Verbraucherpreise kletterten ersten Schätzungen zufolge um 2,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Die Energiepreise lagen um 8,9 Prozent höher als im Vorjahresmonat.

Die Inflationsrate im Oktober ist die höchste seit September 2008, wie die Statistiker mitteilten. Damals lag sie bei 2,8 Prozent. Im Vergleich zum September 2018 stiegen die Verbraucherpreise demnach um 0,2 Prozent.

Nahrungsmittel und Dienstleistungen verteuerten sich im Oktober dagegen unterdurchschnittlich. Die Preise für Nahrungsmittel stiegen laut Statistik um 1,9 Prozent, die für Dienstleistungen wie die Wohnungsmiete um 1,8 Prozent.