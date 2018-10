NATO reagiert gelassen auf russisches Testschießen in Manövergebiet

Trondheim (APA/dpa) - Die NATO hat betont gelassen auf von Russland geplante Schießübungen vor der norwegischen Küste reagiert. Das Bündnis werde den in internationalen Gewässern angekündigten Marschflugkörpertest der russischen Marine aufmerksam beobachten, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag.

Man werde deswegen allerdings nicht die Pläne für das derzeit laufende NATO-Großmanöver „Trident Juncture“ ändern, hieß es weiter. Russland habe bedeutende Seestreitkräfte in dem Gebiet und teste regelmäßig seine maritimen Fähigkeiten vor der norwegischen Küste, sagte Stoltenberg. „Ich erwarte von Russland professionelles Verhalten.“

Die russischen Pläne für den Zeitraum von Donnerstag bis Samstag wurden öffentlich bekannt, nachdem sie als Achtungshinweis für die zivile Luftfahrt in dem Gebiet veröffentlicht worden waren. Die NATO wurde über sie laut Stoltenberg bereits in der vergangenen Woche informiert. Am Donnerstag hatte das Bündnis da auch sein größtes Manöver seit Ende des Kalten Krieges gestartet. An „Trident Juncture“ sind rund 50.000 Soldaten beteiligt, mehr als 8000 davon stellt die deutsche Bundeswehr.

