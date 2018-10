US-Börsen starten erneut Erholungsversuch, Dow Jones plus 0,37%

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Dienstag kurz nach Handelsbeginn erneut einen Erholungsversuch gestartet. Zum Wochenstart war ein solcher gescheitert, nachdem wieder einmal Handelssorgen die Wall Street merklich belastet hatten.

Gegen 14.50 Uhr gewann der Dow Jones Industrial Index um 130,74 Einheiten oder 0,53 Prozent auf 24.573,66 Zähler. Im zu Ende gehenden Oktober steht der Dow vor einer tiefroten Monatsbilanz mit einem Verlust von beachtlichen etwa sieben Prozent. Der S&P-500 Index stieg 16,93 Punkte oder 0,64 Prozent auf 2.658,18 Zähler. Der Nasdaq Composite Index verbesserte sich moderate 29,37 Punkte oder 0,42 Prozent auf 7.079,66 Einheiten.

Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg erwägt die US-Regierung zusätzliche Zölle auf sämtliche importierte Waren aus China. Abhängig mache dies Präsident Donald Trump von einem geplanten Treffen am Rande des G20-Gipfels mit Chinas Staatschef Xi Jinping. Falls dieses scheitere, könnten Anfang Dezember neue Maßnahmen ergriffen werden, hieß es unter Berufung auf drei namentlich nicht genannte Quellen, die mit den Vorgängen vertraut seien. Der Gipfel der führenden Industriestaaten und Schwellenländer (G20) findet vom 30. November bis zum 1. Dezember in Buenos Aires statt.

Im Blickfeld standen auch Immobilienzahlen. Der Preisauftrieb am US-Immobilienmarkt hat sich im August überraschend weiter abgeschwächt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Häuserpreise um 5,49 Prozent, wie aus dem in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Das ist der schwächste Anstieg seit Dezember 2016. Analysten hatten einen Zuwachs um 5,80 Prozent erwartet.

Im Blick der Anleger stehen auf Unternehmensebene die Aktien der Dow-Konzerne Pfizer und Coca-Cola, die ihre Geschäftsberichte vorgelegt haben. Während der Pharmakonzern Pfizer sein Jahresumsatzziel senkte, was der Aktie ein Minus von 2,2 Prozent einbrockt, meldete der Softgetränkehersteller Coca Cola ein überraschend starkes bereinigtes Quartalsergebnis je Aktie. Die Cola-Papiere fielen leicht um 0,2 Prozent.

Eine massive Abschreibung in der kriselnden Kraftwerksparte verursachte beim angeschlagenen Industriekonzern und einstigem Dow-Mitglied General Electric (GE) einen herben Quartalsverlust ein. Die Titel legten dennoch 1,4 Prozent zu.

Under Armour schossen um mehr als 20 Prozent nach oben. Der Sportartikelhersteller hob zur Zahlenvorlage sein Ziel für das Jahresergebnis je Aktie an und übertraf damit die Markterwartung.

Nach Börsenschluss stehen unter anderem noch Facebook, Ebay und die deutsche Telekomtochter T-Mobile US mit Zahlen im Blickfeld der Akteure.

