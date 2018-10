Mastercard steigerte Quartalsgewinn um ein Drittel

Purchase (New York) (APA/dpa) - Der Wirtschaftsboom in den USA und die Konsumfreude der Verbraucher haben Mastercard im Sommer einen Gewinnsprung beschert. Der Überschuss stieg in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um knapp ein Drittel auf 1,9 Mrd. Dollar (1,7 Mrd. Euro), wie der US-Kreditkartenriese am Dienstag mitteilte.

Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 3,9 Mrd. Dollar. Damit wurden die Erwartungen der Experten klar übertroffen. Die Aktie legte vorbörslich zunächst um mehr als 2 Prozent zu.

Wie die Konkurrenten Visa und American Express - die im abgelaufenen Quartal ebenfalls deutliche Geschäftszuwächse verbuchten - profitiert Mastercard von der starken US-Konjunktur und dem florierenden Online-Handel. Der Trend zum Einkaufen im Internet lässt Kunden noch öfter mit Kreditkarten zahlen, was den Anbietern steigende Einnahmen durch Gebühren einbringt. Zudem machen sich die starken Steuersenkungen der US-Regierung von Präsident Donald Trump weiter positiv in den Bilanzen der Kreditkartenkonzerne bemerkbar.

