Übung niederländischer Soldaten sorgte in Deutschland für Aufregung

Offenbach (APA/AFP) - In Hessen hat offenbar ein Übungsmanöver niederländischer Soldaten für Aufregung gesorgt. In Steinau an der Straße meldete ein Anrainer am Montagabend Maschinengewehrfeuer und lautes Geschrei, wie die Polizei Offenbach am Dienstag mitteilte. Beamte trafen danach in einem Waldstück auf sechs Soldaten, die möglicherweise zu einer niederländischen Armeeeinheit gehörten.

Die Soldaten beendeten den Angaben zufolge in Absprache mit der Polizei das Manöver. Es sei zunächst nicht zu klären gewesen, ob sie sich berechtigterweise dort aufhielten.