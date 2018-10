Prozess gegen „El Chapo“ kann wie geplant am Montag starten

New York/Culiacán (APA/dpa) - Der Strafprozess gegen den mexikanischen Drogenboss Joaquin „El Chapo“ Guzman kann wie geplant am Montag starten. Richter Brian Cogan lehnte bei einer Anhörung am Dienstag in New York erneut eine Verschiebung ab, um die Guzmans Anwälte gebeten hatten. Die Anwälte hatten sich schon mehrmals über zu knappe Vorbereitungszeit und die überwältigende Menge an Beweismaterial beschwert.

Der Prozess soll nun wie geplant am 5. November mit der Auswahl der zwölf Geschworenen beginnen und könnte etwa drei Monate dauern. Zu ihrer Sicherheit sollen die Juroren anonym über Guzmans Schicksal entscheiden. Bei einer Verurteilung droht Guzman eine lebenslange Haftstrafe. Die Todesstrafe ist nach einer Einigung zwischen Mexiko und den USA ausgeschlossen.