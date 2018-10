Motorsport: Schwede Ericsson wechselt von Formel 1 ins Indy-Car

New York (APA/Reuters/sda) - Der schwedische Formel-1-Pilot Marcus Ericsson startet in der kommenden Saison in der amerikanischen IndyCar-Serie. Der 28-Jährige wird im Formel-1-Team Sauber 2019 durch den Italiener Antonio Giovinazzi ersetzt. In der IndyCar-Serie bekommt Ericsson, der als Ersatzfahrer bei Sauber bleibt, den Platz des seit einem Unfall querschnittgelähmten Kanadiers Robert Wickens.