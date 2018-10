Fußball: Solari nach erstem Real-Training: „Krieger mit Schmerzen“

Madrid (APA/Reuters/dpa) - Real Madrids Interimstrainer Santiago Solari will einen angeschlagenen, aber entschlossenen Kader vorgefunden haben. „Ich fand eine Gruppe mit Schmerzen vor, die aber begierig darauf ist, die Lage umzukehren“, sagte Solari gegenüber Reportern nach dem ersten Training. Am Montag hatte der bisherige Coach der B-Mannschaft den nur 139 Tage im Amt gewesenen Julen Lopetegui - vorübergehend - beerbt.

„Es ist eine Gruppe von Champions und Kriegern mit Schmerzen. Es ist nicht die einfachste Situation, aber ich sehe, dass sie es herumreißen wollen“, sagte der 42-jährige Argentinier. Am Mittwoch gastieren die Königlichen, die in der Liga abgeschlagen auf Rang neun liegen, in der Copa del Rey bei Drittligist Melilla. Die Idealvorstellung für das Pokal-Gastspiel in der spanischen Exklave sei es, so Solari, „viel Charakter“ zu zeigen. „Ich habe große Hoffnung darin.“

Ex-Trainer Lopetegui wurde indes von Pep Guardiola mit mitfühlenden Worten bedacht. „Es tut mir leid für Julen, weil er mein Freund ist“, kommentierte der Star-Coach von Manchester City den Rauswurf. Der frühere Trainer des FC Bayern und des FC Barcelona wusste aber auch: „Wenn du schlechte Ergebnisse hast, machst du an großen Orten wie Barcelona oder Madrid nicht weiter.“