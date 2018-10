IOM: Erstmals 10.000 Migranten in einem Monat in Spanien angekommen

Genf (APA/dpa) - Die Fluchtroute der Migranten über das Mittelmeer verlagert sich immer mehr nach Spanien. Im Oktober kamen dort erstmals seit Beginn der Mittelmeerfluchtbewegung vor fünf Jahren mehr als 10.000 Menschen innerhalb eines Monats an, wie die UNO-Organisation für Migration (IOM) am Dienstag in Genf berichtete.

Bis zum 28. Oktober zählte sie in Spanien 10.042 Schiffsankömmlinge. 1.003 waren es in Italien und 3.338 in Griechenland. Von den insgesamt knapp 100.000 Flüchtlingen und anderen Migranten, die in diesem Jahr über das Mittelmeer nach Europa kamen, erreichten fast die Hälfte Spanien.

Dort sind in diesem Jahr mehr Migranten angekommen als in den Jahren 2015, 2016 und 2017 zusammen, wie IOM berichtete. Die Zahl der Ankünfte in Spanien beschleunige sich weiter: im September seien es 270 pro Tag gewesen, im Oktober 360.

Verglichen mit vergangenen Jahren ist die Gesamtzahl aber deutlich zurückgegangen: 2017 waren es bis Ende Oktober knapp 150.000, 2016 im gleichen Zeitraum 335.000.

