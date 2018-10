Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis mit tieferer Tendenz

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Dienstag im späten europäischen Handel etwas schwächer gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 66,56 Dollar und damit um 0,72 Prozent weniger als am Montag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 76,45 Dollar gehandelt.

Bevor in einigen Tagen die US-Sanktionen gegen den Iran in Kraft treten haben sich die Anleger am Ölmarkt merklich zurückgehalten, schreiben die Analysten der Commerzbank. Weiterhin sei unklar, wie stark die iranischen Ölexporte am Ende fallen werden. Aktuell sei der Markt diesbezüglich aber „erstaunlich entspannt“, kommentieren die Experten.

Dies könnte unter anderem an den jüngsten Ankündigungen Russlands liegen, so die Analysten weiter. Der Energieminister hatte jüngst gesagt, er sehe keine Grund für eine Kürzung der Produktion oder ein Einfrieren auf dem aktuellen Niveau.

Daneben behalten Anleger zudem den Handelsstreit zwischen den USA und China im Auge. Zuletzt hat US-Präsident Donald Trump China erneut mit weiteren Strafzöllen gedroht.

Zudem waren die Anleger auf die am Abend anstehenden US-Öllagerdaten des American Petroleum Institute (API). Am Markt wird damit gerechnet, dass die US-Vorräte die sechste Woche in Folge gestiegen sind.

Am Dienstag am Nachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.224,53 Dollar und damit unter dem Schlusskurs von Montag von 1.230,00 Dollar.

Kurse ausgesuchter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 76,45 76,81 -0,47 WTI 66,56 67,04 -0,72 OPEC-Daily 76,07 75,71 +0,48 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.224,53 1.230,00 -0,44 Silber 14,44 14,48 -0,28 Platin 833,94 832,91 +0,12 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 138,20 137,20 +0,73 Kakao 2.193,00 2.195,00 -0,09 Zucker 357,50 364,70 -1,97 Mais 168,00 168,50 -0,30 Sojabohnen 862,25 865,50 -0,38 Weizen 204,00 205,50 -0,73 ~