Luxemburgs neues Parlament kam zu erster Sitzung zusammen

Luxemburg (APA/dpa) - Gut zwei Wochen nach der Wahl in Luxemburg hat das Parlament des Großherzogtums seine Arbeit aufgenommen. 45 der insgesamt 60 Abgeordneten wurden am Dienstag für die neue fünfjährige Legislaturperiode vereidigt. Die restlichen 15 gehören noch der alten geschäftsführenden Regierung an.

Sie können erst vereidigt werden, wenn feststeht, dass sie künftig keine Regierungsmitglieder mehr sind. Anderenfalls werden Nachrücker bestimmt. In Luxemburg kann ein Abgeordneter nicht Mitglied der Regierung sein.

Die neue Regierung soll voraussichtlich Anfang Dezember stehen. Bis dahin laufen die Koalitionsverhandlungen zwischen Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen unter Führung des bisherigen Regierungschefs Xavier Bettel (45). Der Liberale Bettel war von Großherzog Henri mit der Regierungsbildung betraut worden.

Die drei Parteien errangen bei der Wahl vom 14. Oktober eine knappe gemeinsame Mehrheit von 31 Stimmen und wollen ihre bisherige Regierungskoalition weiterführen. Die Christlich-Soziale Volkspartei wurde mit 21 Sitzen zwar erneut stärkste Partei, fand aber wie schon nach der Wahl vom Herbst 2013 erneut keinen Koalitionspartner.