Börse London schließt gut behauptet, FTSE-100 plus 0,14 Prozent

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Dienstag gut behauptet geschlossen. Ein erneuter Erholungsversuch an der Wall Street unterstützte den britischen Markt etwas. An den europäischen Festlandbörsen ging es mit den Kursen hingegen mehrheitlich bergab.

Der FT-SE-100 Index schloss bei 7.035,85 Punkten und einem kleinen Plus von 9,53 Einheiten oder 0,14 Prozent. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 73 Gewinner und 26 Verlierer gegenüber.

BP schlossen nach starken Zahlen mit Kursgewinn von zwei Prozent. Der gestiegene Ölpreis hat dem britischen Ölkonzern im dritten Quartal die Ergebnisse getrieben. Dabei profitierte das Unternehmen von deutlichen Ergebniszuwächsen im Fördergeschäft und bei seiner russischen Beteiligung Rosneft. Der bereinigte Nettogewinn wurde auf 3,84 Mrd. US-Dollar mehr als verdoppelt. Das ist das höchste Quartalsergebnis in mehr als fünf Jahren. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hatten den Gewinn auf gut eine Mrd. Dollar weniger geschätzt.

Reckitt Benckiser büßten 4,5 Prozent ein. Der britische Konsumgüterkonzern hat im dritten Quartal mit zum Teil schwierigen Bedingungen an den Märkten sowie einem Produktionsausfall in einem europäischen Werk gekämpft. Der Umsatz ist um zwei Prozent auf 3,12 Milliarden Pfund gefallen, teilte das für Marken wie Sagrotan, Calgon oder Clearasil bekannte Unternehmen in London mit.

Eine Kursschwäche gab es auch bei den Minenwerten Randgold Resources (minus 2,5 Prozent) und Fresnilo (minus 3,1 Prozent) zu sehen.

~ ISIN GB0001383545 ~ APA472 2018-10-30/18:10