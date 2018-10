US-Börsen im Verlauf weiter im Plus

New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörse hat am Dienstag im Verlauf weiter positiv tendiert. Gegen 19.00 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Plus von 201,89 Zählern oder 0,83 Prozent bei 24.644,81 Punkten. Der S&P-500 Index lag 15,56 Punkte oder 0,59 Prozent in der Gewinnzone bei 2.656,81 Zähler. Der Nasdaq Composite Index stieg um 33,70 Zähler oder 0,48 Prozent auf 7.083,99 Einheiten.

Die US-Regierung soll Medienberichten zufolge zusätzliche Zölle auf sämtliche importierte Waren aus China erwägen. Abhängig mache dies Präsident Donald Trump von einem geplanten Treffen am Rande des G20-Gipfels mit Chinas Staatschef Xi Jinping. Falls dieses scheitere, könnten Anfang Dezember neue Maßnahmen ergriffen werden, berichtete der Nachrichtendienst Blommberg unter Berufung auf drei namentlich nicht genannte Quellen, die mit den Vorgängen vertraut seien. Der Gipfel der führenden Industriestaaten und Schwellenländer (G20) findet vom 30. November bis zum 1. Dezember in Buenos Aires statt.

Unterdessen zeigt sich die Stimmung der US-Verbraucher so gut wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr. Das entsprechende Barometer stieg von 135,3 Punkten im September überraschend auf 137,9 Zähler im Oktober, wie das Forschungsinstitut Conference Board am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage mitteilte. Experten hatten mit einer trüberen Stimmung gerechnet. Bei den Einzelwerten sorgten Geschäftszahlen für Kursbewegungen.

Eine massive Abschreibung in der kriselnden Kraftwerksparte hat etwas dem angeschlagenen US-Industrie-Konzern General Electric (GE) einen riesigen Quartalsverlust eingebrockt. Unter dem Strich stand in den drei Monaten bis Ende September ein Minus von 22,8 Mrd. Dollar (20 Mrd. Euro), wie GE am Dienstag in Boston mitteilte. Die Anteilsscheine von GE sackten im Verlauf um 9,77 Prozent ab.

Ebenfalls mit Geschäftszahlen standen Pfizer und Coca Cola im Fokus. Während der Pharmakonzern Pfizer sein Jahresumsatzziel senkte, was der Aktie ein Minus von 1,13 Prozent bescherte, meldete der Softgetränkehersteller Coca Cola ein überraschend starkes bereinigtes Quartalsergebnis je Aktie. Die Cola-Papiere verteuerten sich um 1,79 Prozent.

Die Papiere von Under Armour schossen um fast ein Viertel nach oben. Der Sportartikelhersteller hob zur Zahlenvorlage sein Ziel für das Jahresergebnis je Aktie an und übertraf damit die Markterwartung.

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA487 2018-10-30/19:04