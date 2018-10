Wiener Budget - FPÖ kritisiert „verfehlte“ Finanzpolitik

Wien (APA) - Kritik am Wiener Budgetvoranschlag für 2019 hat am Dienstagabend auch die FPÖ geübt: „Der Schuldenberg der Stadt ist das Resultat jahrelang verfehlter, rot-grüner Finanzpolitik“, meinte der nicht amtsführende Wiener Vizebürgermeister Dominik Nepp in einer Aussendung. Als Gegenfinanzierung werde sicher wieder an der Gebührenschaube gedreht, befürchtet Nepp.