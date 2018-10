Trump reist erstmals seit Amtsantritt nach Lateinamerika

Washington (APA/AFP) - US-Präsident Donald Trump will Ende November erstmals seit seinem Amtsantritt nach Lateinamerika reisen. Vom 30. November bis 1. Dezember will Trump am Gipfel der G-20-Staatengruppe in Buenos Aires teilnehmen. Im direkten Anschluss plant er einen Besuch in Kolumbien, wie der dortige Außenminister Carlos Holmes Trujillo am Dienstag mitteilte.

Trump hatte bereits im vergangenen April zu einem Amerika-Gipfel in der peruanischen Hauptstadt Lima und anschließend nach Kolumbien reisen wollen. Diese Besuche sagte er jedoch kurzfristig wegen der damaligen Lage im Syrien-Konflikt ab. Bei dem Gipfel in Lima ließ er sich durch Vizepräsident Mike Pence vertreten.

In Kolumbien regiert seit Anfang August der rechtsgerichtete Präsident Ivan Duque. Er und Trump sind in der Front gegen Venezuelas linksgerichteten Staatschef Nicolas Maduro vereint. Die USA unterstützen zudem seit vielen Jahren Kolumbien im Kampf gegen den Drogenanbau und -handel. Trump beklagt allerdings, dass das südamerikanische Land nicht genügend zur Bekämpfung der Drogenkriminalität unternehme.