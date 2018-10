UN-Chef plant interreligiöse Gedenkfeier für Opfer von Pittsburgh

New York/Pittsburgh (Pennsylvania) (APA/dpa) - Nach dem antisemitisch motivierten Attentat von Pittsburgh will UN-Generalsekretär Antonio Guterres gemeinsam mit Vertretern verschiedener Religionen der elf Toten gedenken. Guterres werde am Mittwoch in einer Synagoge in Manhattan gemeinsam mit dem dortigen Rabbiner Arthur Schneider und Kardinal Timothy Dolan an einer Trauerfeier teilnehmen, teilten die Vereinten Nationen am Dienstag mit.

Am Montag hatte bereits der UN-Sicherheitsrat mit einer Schweigeminute der Opfer des Attentats gedacht. Am Samstag hatte ein 46 Jahre alter Rechtsradikaler in der „Tree of Life“-Synagoge elf Menschen im Alter zwischen 50 und 97 Jahren erschossen.

Am Dienstag traf US-Präsident Donald Trump bei der Synagoge in Pittsburgh ein, um an einer Trauerfeier für die Opfer des Anschlags teilzunehmen