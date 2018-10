Velden (APA) - Martin Gruber ist neuer Landesparteiobmann der ÖVP Kärnten. Der 35-Jährige wurde am Dienstagabend beim Landesparteitag der ÖVP in Velden am Wörthersee mit 301 von insgesamt 306 abgegebenen Stimmen gewählt, was eine Zustimmung von 98,37 Prozent bedeutet.

