Bürgermeister aus aller Welt fordern vom G-20 mehr Klimaschutz

Buenos Aires (APA/dpa) - Die Bürgermeister von 34 Großstädten in aller Welt haben die Staats- und Regierungschefs der G-20 aufgerufen, mehr für den Klimaschutz zu tun. Sie forderten am Dienstag, das Pariser Klimaabkommen müsse „vollständig und schnell“ umgesetzt werden.

Die Regierungen der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenstaaten sollten in Zusammenarbeit mit den Städten den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen beschleunigen, heißt es in der Abschlusserklärung des Städte-Treffens Urban 20 in Buenos Aires. Im Klimaabkommen von Paris wurde 2015 beschlossen, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad, möglichst sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Die Städte-Initiative Urban 20 kam erstmals vor dem G-20-Gipfel in der argentinischen Hauptstadt zusammen. Die Staats- und Regierungschefs sollen am 30. November und 1. Oktober dort tagen. Zu den teilnehmenden Städten zählten New York, Paris, Berlin, Hamburg, London, Amsterdam, Rom, Madrid, Peking, Tokio, Seoul, Jakarta, Mexiko-Stadt, São Paulo und die Gastgeberstadt Buenos Aires. Es nahmen keine Städte aus den G20-Ländern Russland und Türkei teil.